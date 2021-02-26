Сотрудник Рязанского приборного завода стал первым «Почетным изобретателем Рязанской области»

Одно из изобретений Валерия Кабанова — универсальный конструктивный модуль для жесткого крепления блоков бортовой аппаратуры на объектах-носителях: авиационной, наземной и морской технике.

Руководитель группы конструкторского отдела Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Валерий Кабанов первым в регионе удостоен звания «Почетный изобретатель Рязанской области» и соответствующего знака.

«Валерий Дмитриевич Кабанов трудится на Государственном Рязанском приборном заводе 47 лет, а изобретательством занимается более четверти века. Это высококвалифицированный, творчески мыслящий и инициативный специалист, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Сфера его изобретательской деятельности обширна и многогранна —от области общего машиностроения, авиаприборостроения и радиоэлектроники до инструментально-технологического оборудования. За эти годы он получил свыше полутора сотен патентов. Новые прогрессивные технические решения, которые Валерий Дмитриевич предлагает в процессе выполнения конструкторских работ, обеспечивают конкурентоспособность продукции и низкую себестоимость ее изготовления».

Одно из изобретений Валерия Кабанова — универсальный конструктивный модуль для жесткого крепления блоков бортовой аппаратуры на объектах-носителях: авиационной, наземной и морской технике. Разработка позволила решить одну из серьезных проблем эксплуатации радиоэлектронных изделий. Применение модуля позволяет существенно сократить вибрации и механические нагрузки, из-за которых происходит значительный процент отказов авиационных и иных радиоэлектронных изделий. Изобретение широко используется и уже подтвердило свою эффективность.

Валерий Кабанов — Заслуженный ветеран труда завода, за большой вклад в развитие машиностроительной отрасли и многолетний добросовестный труд удостоен звания «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области», отмечен Почетными грамотами Губернатора Рязанской области, Центрального Совета ВОИР и Рязанского регионального Совета ВОИР, многократно признавался «Лучшим изобретателем АО «ГРПЗ».

«Одним из важнейших условий конкурентоспособности предприятий является постоянное совершенствование производственных процессов. Предложить лучшие инновационные решения зачастую могут именно высококвалифицированные сотрудники самих предприятий, изнутри знающие все производственные процессы. Именно поэтому на наших предприятиях существенное внимание уделяется обучению, повышению квалификации специалистов, поддержке их изобретательской деятельности», — отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.