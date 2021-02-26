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Рязанских водителей снова предупредили об опасности на дорогах
В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили водителей о неблагоприятных условиях на дорогах. Дорожников перевели в режим повышенной готовности.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили водителей о неблагоприятных условиях на дорогах. 27-28 февраля ожидаются снег и дождь при колебании температуры от минусовой до плюсовой. Из-за тумана видимость ухудшится до 500-800 метров.

Дорожников перевели в режим повышенной готовности, для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами в Рязанской области готовы 30 единиц техники. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону: (4752) 710432.