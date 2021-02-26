Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ
Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ. По итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году 17 рязанских школ из восьми муниципальных образований включены Рособрнадзором в список школ с признаками необъективности результатов.
Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина.
По ее словам, по итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году 17 рязанских школ из восьми муниципальных образований включены Рособрнадзором в список школ с признаками необъективности результатов.
Среди них 10 школ в областном центре и по одной в Касимове, Скопине, Касимовском, Кораблинском, Путятинском, Рыбновском и Ряжском районах.
«Министерство провело анализ ситуации. Все организации взяты на особый контроль», — отметила Щетинкина.
В 2019 году в подозрительных результатах ВПР заподозрили 28 школ.