Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ

Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ. По итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году 17 рязанских школ из восьми муниципальных образований включены Рособрнадзором в список школ с признаками необъективности результатов.

Рязанские школы заподозрили в завышенных результатах выпускных работ. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина.

По ее словам, по итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году 17 рязанских школ из восьми муниципальных образований включены Рособрнадзором в список школ с признаками необъективности результатов.

Среди них 10 школ в областном центре и по одной в Касимове, Скопине, Касимовском, Кораблинском, Путятинском, Рыбновском и Ряжском районах.

«Министерство провело анализ ситуации. Все организации взяты на особый контроль», — отметила Щетинкина.

В 2019 году в подозрительных результатах ВПР заподозрили 28 школ.