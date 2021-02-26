Рязанец задумал сделать парковку в Канищеве

В четверг, 25 февраля, на публичных слушаниях обсудили создание парковки в Канищеве. По словам докладчика, вблизи участка площадью 300 кв м находятся многоэтажные дома, их жителям не хватает мест для стоянки автомобилей.

В четверг, 25 февраля, на публичных слушаниях обсудили создание парковки в Канищеве.

По словам докладчика, вблизи участка площадью 300 кв м находятся многоэтажные дома, их жителям не хватает мест для стоянки автомобилей.

Мужчина рассказал, что хотел бы заасфальтировать площадку и нанести разметку, чтобы сдавать парковочные места в аренду.

Отметим, что для создания стоянки необходимо перевести участок в условно-разрешенный вид использования в зоне застройки.