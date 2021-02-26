Рязанец угрожал убить свою мать вилкой

В Пронском районе задержали местного жителя за угрозу убийством. 33-летний мужчина нигде не работал и проживал с матерью. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Пронском районе задержали местного жителя за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

33-летний мужчина нигде не работал и проживал с матерью, так как супруга выгнала его из дома за злоупотребление алкоголя. Мать мужчины также часто делала ему замечания по поводу спиртного. Во время очередных нравоучений, мужчина схватил вилку и стал угрожать 73-летней матери убийством.

Пенсионерка выбежала из дома и позвала соседей, они вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.