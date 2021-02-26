Рязанец пожаловался на маршрутки, не доезжающие до его остановки

По словам мужчины, он прождал 40 минут. Дозвониться в диспетчерскую не удалось, там не брали трубку.

Утром в пятницу, 26 февраля, рязанец пожаловался на то, что не может уехать на работу. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам мужчины, он прождал 40 минут маршрутку №99, следующую от института «Гинцветмет» до Соколовки. «Разворачиваются, не доезжают до конечной остановки… Сегодня еще и 240 подъехала на 20 минут позже», — посетовал рязанец.

Он также добавил, что дозвониться в диспетчерскую не удалось, там не брали трубку. «Прошу рассмотреть жалобу в администрации города», — заключил мужчина.