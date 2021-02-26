Рязанцев попросили не парковать машины на нескольких улицах

Рязанцев попросили не оставлять машины на улицах Есенина, Вокзальной и Касимовском шоссе. В администрации отметили, что за сутки вывезли 5000 кубометров снега.

В Рязани в ночь с 26 на 27 февраля продолжат уборку снега. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанцев попросили не оставлять машины на улицах Есенина, Вокзальной и Касимовском шоссе.

В администрации отметили, что за сутки вывезли 5000 кубометров снега с улиц Ленина, Свободы, Есенина, Вокзальной, Введенской, Затинной, Полонского и Приокского путепровода.