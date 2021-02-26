Рязанцам рассказали, куда обращаться при падении снега и наледи с крыш домов

Вокруг зданий должно быть установлено ограждение с сигнальными лентами. Качество уборки контролируют специалисты управления по делам территории Рязани.

В Рязани усилили контроль за очисткой кровель от снега и наледи. Об этом сообщил сайт мэрии.

В горадминистрации отметили, что руководителям управляющих компаний и организаций, обслуживающих жилищный фонд, напомнили об очистке дворов от снега и наледи, крыш и зданий — от снежных и ледяных наростов.

Отмечается, что вокруг зданий должно быть установлено ограждение с сигнальными лентами.

Качество уборки контролируют специалисты управления по делам территории Рязани.

В случае обнаружения угрозы схода снега и наледи с крыш домов, жители могут обращаться по номерам телефонов: