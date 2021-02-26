Рязанца осудили за кражу детского велосипеда

В Рязани осудили 41-летнего мужчину, который украл детский велосипед. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В Рязани осудили 41-летнего мужчину, который украл детский велосипед. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что злоумышленник заметил велосипед на первом этаже подъезда дома по улице Скоморошинской. Он перекусил пассатижами противоугонный трос и скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК. Его признали виновным и приговорили к 120 часам обязательных работ.