Рязань снова «встала» в десятибалльных пробках

Утром в пятницу, 26 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Утром в пятницу, 26 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Помимо тающего снега, движение затруднено из-за аварий. В частности, ДТП произошло около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе (средний ряд в сторону центра).

Движение затруднено на выезде из Канищева, со Шлакового и из Дашково-Песочни, на Московском, на Куйбышевском шоссе и в Кальном.