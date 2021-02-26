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Рязань снова «встала» в десятибалльных пробках
Утром в пятницу, 26 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Утром в пятницу, 26 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Помимо тающего снега, движение затруднено из-за аварий. В частности, ДТП произошло около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе (средний ряд в сторону центра).

Движение затруднено на выезде из Канищева, со Шлакового и из Дашково-Песочни, на Московском, на Куйбышевском шоссе и в Кальном.