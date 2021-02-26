Россиянам рассказали, как накопить на пенсию в сто тысяч рублей

Россиянам рассказали, как накопить на пенсию в сто тысяч рублей. Самым эффективным вариантом сейчас являются инвестиции, а на депозитные вклады рассчитывать не стоит.

Россиянам рассказали, как накопить на пенсию в сто тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал"360″.

Экономист и консультант-методист по вопросам финансовой грамотности проекта Минфина Сергей Кикевич считает, что самым эффективным вариантом сейчас являются инвестиции, а на депозитные вклады рассчитывать не стоит.

Начальная сумма, по словам Кикевича, неважна. Можно начинать и с одной тысячи рублей. Но важно постоянно пополнять портфель даже на небольшую сумму.

Если начинать с нуля, то каждый месяц необходимо инвестировать около 10 тысяч рублей — например, под 15% в год. За год эта сумма превратится в 120 тысяч рублей, а за 20 лет — в 20 миллионов.

Для пенсии в сто тысяч рублей нужно будет учитывать доходы и расходы, которые у всех индивидуальны. Накопить необходимо будет порядка 15 миллионов рублей.