Музей Есенина рассказал о режиме работы в праздники

Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00. Дополнительная информация по телефону (49137) 33-2-57, +7 (910) 566-64-97.

Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове рассказал о режиме работы в праздники.

В пятницу, 5 марта, посетить экспозиции можно будет с 10:00 до 16:00, касса закроется в 15:00.

6, 7 и 8 марта музей будет открыт с 10:00 до 18:00.