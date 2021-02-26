Момент взрыва в нижегородской многоэтажке попал на видео

Момент взрыва в нижегородском суши-баре попал на видео. Взрыв произошел утром в пятницу, 26 февраля. В суши-баре, расположенном в многоэтажке, взорвался бытовой газ.

Момент взрыва в нижегородском суши-баре попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Ni Mash».

От взрыва пострадали мужчина и женщина. Последнюю увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится под завалами.

Напомним, взрыв произошел утром в пятницу, 26 февраля. В суши-баре, расположенном в многоэтажке, взорвался бытовой газ.