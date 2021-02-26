Из-за лужи на трассе в Пронском районе произошла авария

В пятницу, 26 февраля, на 75-м километре трассы «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Ехавший в Рязань водитель признался, что он сам не понял, как это случилось.

В пятницу, 26 февраля, на 75-м километре трассы «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Около 12:00 на мосту у Мамонова в Пронском районе Lada Priora занесло, когда машина на высокой скорости проезжала по большой луже.

Ехавший в Рязань водитель признался, что он сам не понял, как это произошло. «Скорее всего, это была яма и потом аквазанос, машина потеряла управление. Автомобиль сильно ударило сначала об отбойник моста со встречной стороны, а потом выбросило в сугроб», — рассказал он.

Водителя доставили в больницу, у него сломана рука.

«На мосту через реку Галину работают пронские дорожники, отводят воду по вырезанным во льду каналам», — говорится в сообщении.