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Из-за лужи на трассе в Пронском районе произошла авария
В пятницу, 26 февраля, на 75-м километре трассы «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Ехавший в Рязань водитель признался, что он сам не понял, как это случилось.

В пятницу, 26 февраля, на 75-м километре трассы «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

Около 12:00 на мосту у Мамонова в Пронском районе Lada Priora занесло, когда машина на высокой скорости проезжала по большой луже.

Ехавший в Рязань водитель признался, что он сам не понял, как это произошло. «Скорее всего, это была яма и потом аквазанос, машина потеряла управление. Автомобиль сильно ударило сначала об отбойник моста со встречной стороны, а потом выбросило в сугроб», — рассказал он.

Водителя доставили в больницу, у него сломана рука.

«На мосту через реку Галину работают пронские дорожники, отводят воду по вырезанным во льду каналам», — говорится в сообщении.