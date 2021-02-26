Главным архитектором Рязанской области стал Роман Шашкин
Ранее Шашкин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани. И.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля.
Романа Шашкина, назначили начальником главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области. Об этом
Ранее Шашкин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани.
Напомним, и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля. Он назвал это полной неожиданностью.