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Главным архитектором Рязанской области стал Роман Шашкин
Ранее Шашкин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани. И.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля.

Романа Шашкина, назначили начальником главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области. Об этом сообщила главархитектура региона.

Ранее Шашкин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани.

Напомним, и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля. Он назвал это полной неожиданностью.