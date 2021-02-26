Глава Минприроды опроверг информацию о рекультивации полигонов за счет населения

В Минприроды опровергли информацию о рекультивации полигонов за счет населения. По словам главы ведомства Александра Козлова, предложение одного из своих сотрудников он прочитал в новостях и был сильно удивлен. «Мы не поддерживаем эту позицию», — сообщил он журналистам.

В Минприроды опровергли информацию о рекультивации полигонов за счет населения. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы ведомства Александра Козлова, предложение одного из своих сотрудников он прочитал в новостях и был сильно удивлен. «Мы не поддерживаем эту позицию», — сообщил он журналистам.

Также Козлов добавил, что сейчас наоборот, обсуждаются меры для снижения платы для населения за утилизацию отходов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Минприроды предлагает рекультивировать мусорные полигоны за счет населения