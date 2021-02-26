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Еще четверо рязанцев умерли от COVID-19
Общее число заражений достигло 24 346. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 70 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 346. За сутки вылечились 72 пациента, всего 22 358. Умерли 4 человека, всего 294.

В России за сутки выявили 11 086 случаев заражения, всего 4 223 186. За сутки выздоровели 15 722 пациента, всего 3 783 386. Скончались 428 человек, всего 85 304.