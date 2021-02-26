Дирекцию благоустройства оштрафовали за сугробы в центре Рязани

Дирекцию благоустройства оштрафовали за сугробы в центре Рязани. Тротуары и остановки Советского района проверили на наличие сугробов и снежных валов. Главе администрации города выписали предупреждение.

Дирекцию благоустройства оштрафовали за сугробы в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Тротуары и остановки Советского района проверили на наличие сугробов и снежных валов.

В результате оказалось, что на улицах Чапаева, Фирсова, Садовой, Каширина снег не вывезен. Также сугробы нашли на остановках и пешеходных переходах района.

Главе администрации города выписали предупреждение. Его рассмотрели, нарушения устранили. По инициативе прокуратуры «Дирекция благоустройства города» привлечена к административной ответственности и штрафу в размере 20 000 рублей.