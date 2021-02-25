Жители Песочни остались без воды из-за аварии

С 19:20 до окончания восстановительных работ воды не будет в домах №№26, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3 по улице Зубковой и в доме №42 по улице Новоселов. Подвоз воды организовали по адресу: улица Зубковой, дом №27 корпус 2.

Из-за аварии на водопроводе в некоторых домах по улицам Зубковой и Новоселов отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 19:20 до окончания восстановительных работ воды не будет в домах №№26, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3 по улице Зубковой и в доме №42 по улице Новоселов.

Подвоз воды организовали по адресу: улица Зубковой, дом №27 корпус 2.