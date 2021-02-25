За год на пожарах в России погибли 103 ребенка

За 2020 год на пожарах в России погибли 2 582 человека, 103 из них несовершеннолетних. Еще 3 186 человек получили травмы, рассказали на пресс-конференции в региональном ГУ МЧС в четверг, 25 февраля.

За 2020 год на пожарах в России погибли 2 582 человека, 103 из них несовершеннолетних. Еще 3 186 человек получили травмы, рассказали на пресс-конференции в региональном ГУ МЧС в четверг, 25 февраля.

В большинстве случаев возгораний в жилых домах пожар происходил в многоквартирных зданиях — 32 390 раз. Основными причинами ЧП стали неосторожное обращение с огнем (18 233 случая), аварийный режим работы электросетей и оборудования (9 756 случаев), поджог (1 786 случаев), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей (1 001 случаев).

Также в 2020 году происходили пожары с массовой гибелью людей. На пресс-конференции отметили, что причиной этому становилась паника и непонимание того, что нужно делать при возгорании.