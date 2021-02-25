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Врачи оценили вероятность новой волны коронавируса
Специалисты сообщили, когда в России ожидается подъем заболеваемости. Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников, но подъема заболеваемости не произошло.

Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков сообщил, что весной в России может быть очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РБК.

По его словам, назвать это третьей волной нельзя.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников, но подъема заболеваемости не произошло.

По словам Тимакова, подъем заболеваемости будет в середине весны. Он также сообщил, что до России дойдет «британский» штамм коронавируса. Он отметил, что у населения пока нет «иммунной прослойки», а также добавил, что могут повторно заболеть те, кто уже переболел.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — отметил Тимаков.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, что летом число новых случаев заболевания снизится. По его словам, осенью возможен очередной всплеск заболеваемости. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что для снижения заболеваемости необходимо активнее проводить вакцинацию.