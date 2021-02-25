Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят построить очередной развлекательный центр

О том, почему лесной массив в Московском районе больше не входит в «зеленый щит» и как теперь ее будут отстаивать экоактивисты, рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

В феврале 2021 года из «зеленого щита» Рязани исключили два участка площадью порядка 19 га на Московском шоссе. Речь идет о дубраве, расположенной между Троицким монастырем и рекой Павловкой. В 2017 году лесной массив удалось отстоять от застройки благодаря экологам и активистам. Сейчас внезапно выяснилось, что «зеленую» зону включили в защитный проект ошибочно. А значит судьба дубравы снова под угрозой.

О том, почему лесной массив в Московском районе больше не входит в «зеленый щит» и как теперь ее будут отстаивать экоактивисты, рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

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