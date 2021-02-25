В Ярославле женщина обвинила мужа в педофилии

В Ярославле женщина обвинила мужа в педофилии к собственным детям. Супруги прожили вместе больше 10 лет.

В Ярославле женщина обвинила мужа в педофилии к собственным детям. Об этом сообщает портал «Ярославль онлайн».

Супруги прожили вместе больше 10 лет. У них было две дочери, одна из которых ходила в детский сад. Женщина написала заявление в полицию, в котором рассказала, что супруг заставлял дочек купаться вместе с собой в ванне и принуждал к сексуальным действиям.

Возбуждено уголовное дело.