В Удмуртии подростка осудили за нападение на родственников с молотком

В республике Удмуртии подростка осудили за разбойное нападение на родственников. Молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В республике Удмуртии подростка осудили за разбойное нападение на родственников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Летом 2020 года 15-летний житель села Каракулино пришел к пожилым родственникам за деньгами. В доме он нанес пожилым людям несколько ударов по голове молотком и похитил около 14 тысяч рублей. Супруги — 66-летняя женщина и 72-летний мужчина с повреждениями головы были экстренно доставлены в больницу.

Молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.