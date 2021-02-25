В Ряжске мужчина чуть не убил друга, вспомнив давнюю драку

Инцидент произошел во время застолья, когда к местному жителю пришли два приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Ряжске мужчина чуть не убил друг, вспомнив о конфликте, который произошел несколько лет назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во время застолья, когда к местному жителю пришли два приятеля. Выпив, 32-летний гость из деревни Новое Еголдаево начал говорить о том, что 45-летний хозяин ударил его несколько лет назад, и попытался выяснить причину.

Чтобы «выбить» из друга подробности, злоумышленник схватил нож и пригрозил тому убийством. Третий друг испугался и вызвал полицию, в отношении жителя деревни Новое Еголдаево возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.