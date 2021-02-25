В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Касимовском районе скрывался 60-летний местный житель, обвиняемый в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК). В Шацком районе от приставов укрывался 45-летний мужчина, не плативший алименты (часть 1 статьи 157 УК).

Задержанных передали инициаторам розыска.