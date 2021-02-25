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В Рязанской области стартовало всероссийское политическое шоу #ДебатыКандидаты от партии «Новые люди»
Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта.

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты в Рязанской области. Лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей.

В проекте могут поучаствовать даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе организуют сбор видео-заявок участников.

«В нашей области очень много людей с активной гражданской позицией, у которых есть много прекрасных инициатив. Мы можем судить об этом по тем идеям, которые к нам поступают в рамках проекта „Марафон идей“. И новый медиапроект #ДебатыКандидаты даст еще одну уникальную возможность — попробовать себя в роли политика, отстоять и выиграть денежные средства на реализацию этих проектов. Я думаю, что этот конкурс будет очень востребован», — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артур Завьялов.

Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта.

После отбора 30 участников поделят на три команды, они смогут побороться за главный приз — средства на реализацию своего проекта.

«Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал. Тех, кто по-настоящему готов изменить жизнь своего региона к лучшему. Примите участие в проекте „#ДебатыКандидаты“, докажите, что ваш проект достоин реализации», — сказал председатель партии Алексей Нечаев.

Шоу «#ДебатыКандидаты» можно будет увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

Участников поселят в один дом наподобие тик-ток хауса. Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов.