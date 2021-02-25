В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей
В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых. Соответствующее распоряжение губернатора № 44-рг опубликовали в четверг, 25 февраля.
В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых. Соответствующее распоряжение губернатора № 44-рг опубликовали в четверг, 25 февраля.
Срок действия ограничительных мер в виде соблюдения режима самоизоляции, который истекал 28 февраля, продляется до 14 марта.
Напомним, его должны соблюдать рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет.