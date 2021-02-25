В Рязанской области две женщины скончались после нападений сожителей

48-летней жительнице Скопина и 35-летней жительнице Ряжска смертельные травмы нанесли их сожители. В обеих случаях мужчины были пьяны.

За сутки в Рязанской области взбудили два уголовных дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

48-летней жительнице Скопина и 35-летней жительнице Ряжска смертельные травмы нанесли их сожители. В обеих случаях мужчины были пьяны.

Подозреваемых — 50-летнего жителя Скопина и 48-летнего жителя Ряжска — задержали. Скопинец признался в произшедшем, пояснив, что ударил сожительницу, когда та пыталась отобрать у него спиртное. Ряжец не признался в преступлении, но брат женщины сообщил следователям, что видел, как подозреваемый толкнул его сестру. По его словам, женщинапосле этого упала, ударившись головой.

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается.