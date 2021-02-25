В рязанском «Фотодоме» откроется выставка в жанре ню

В пятницу, 26 февраля, в рязанском «Фотодоме» на улице Почтовой откроется масштабная экспозиция фоторабот в жанре ню «Образы и формы» (18+). Автор Александр Маслов.

В пятницу, 26 февраля, в рязанском «Фотодоме» на улице Почтовой откроется масштабная экспозиция фоторабот в жанре ню «Образы и формы» (18+). Автор Александр Маслов.

«Выставка — это результат 30-летнего творческого поиска автора в одном из самых сложных направлений современного фотоискусства», — анонсировали организаторы. Начало в 17:00.

Посмотреть «Образы и формы» можно будет до 15 марта, выставка работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Вход свободный.