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В Рязани в торговом центре и автовокзале отключили воду
В четверг, 25 февраля, на нескольких рязанских улицах отключат холодную воду. Подачу воды планируют восстановить к 17:00.

В четверг, 25 февраля, на нескольких рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам с 09:00:

— улица Мервинская, дома №№ 26 (торговый центр), 7 (следственный отдел), 10 (автосервис), 10А (управление МВД);

— 1-й Мервинский проезд (частный сектор);

— 2-й Мервинский проезд, дома №№ 4, 6 (частный сектор);

— Московское шоссе, дома №№ 29 (кафе), 31 (автовокзал);

— улица Вишневая, дома №№ 1/3 (оздоровительный комплекс), 2 (Рязанское лесничество), с 3 по 11 (частный сектор);

— улица Высоковольтная, дома №№ 25А, 29А, 37.

С 09:30 воды не будет по улице Соколовской, дом 1 В и улице Связи, дом 10Б;

С 10:00 холодную воду отключат на улице Гагарина в домах №№ 23, 23А, 23Б, 25, 24, 29, 31, 33, 35.

Подачу воды планируют восстановить к 17:00.