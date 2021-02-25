В Рязани сняли клип «Тормози», посвященный врачам реанимации

В Рязани сняли клип «Тормози», посвященный сотрудникам отделения реанимации и интенсивной терапии №3 ОКБ. Об этом рассказал главврач Андрей Карпунин.

В Рязани сняли клип «Тормози», посвященный сотрудникам отделения реанимации и интенсивной терапии №3 ОКБ. Об этом рассказал главврач Андрей Карпунин.

По его словам, видео подготовили к десятилетию отделения. Текст на музыку из песни Ирины Дубцовой написала медсестра Светлана Разуваева, а исполнила ее дочь Виктория.

«Чаще всего в отделение поступают самые тяжелые пациенты, с травмами, переломами, пострадавшие в ДТП и других происшествиях. Их спасением занимаются врачи и медсестры реанимационного отделения, — сказал Карпунин. — В клипе показан ежедневный труд сотрудников ОРИТ №3, в который вкладываются не только знания и умения, но и частичка души».