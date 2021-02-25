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В Рязани прошло совещание блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В совещании поучаствовали руководители подразделений безопасности всех филиалов обществ и приглашенные представители различных правоохранительных структур Рязанской области. Совещание провели в преддверии Дня защитника Отечества.

По поручению гендиректора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского, в преддверии Дня защитника Отечества, в Рязани подвели итоги работы блока безопасности обществ за 2020 год.

В совещании поучаствовали руководители подразделений безопасности всех филиалов обществ и приглашенные представители различных правоохранительных структур Рязанской области.

В своем докладе заместитель генерального директора по безопасности «Россети Центр» Юрий Маракин, говоря о годовых результатах работы подразделений безопасности филиалов обществ, отметил качественную работу отделов в филиалах «Белгородэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго».

«Руководитель блока указал на необходимость эффективного решения основных задач, поставленных генеральным директором обществ на годовой Коллегии. Среди них: обеспечение экономической безопасности и защита объектов электроэнергетики, их оснащение высокотехнологичными средствами охраны, а также противодействие коррупции и информационной безопасности в тесном контакте с региональными правоохранительными органами», — рассказали в компании.

Комментируя совещание по безопасности, генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский отметил: «Обмен практическим опытом в сфере энергобезопасности имеет высокую значимость для устойчивого развития электросетевого комплекса регионов. Только использование передового опыта коллег, применение современных технологий и четкое понимание целевых ориентиров позволит и дальше повышать эффективность работы Обществ».