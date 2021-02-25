В Рязани потерялся девятилетний ребенок

В полицию обратились родители ребенка, которые сообщили, что их 9-летний сын пропал около 19 часов вечером в среду, 24 февраля. Мальчик вышел на прогулку во двор у дома. Через некоторое время его не оказалось на месте.

В Рязани потерялся 9-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились родители ребенка, которые сообщили, что их 9-летний сын пропал около 19 часов вечером в среду, 24 февраля.

Мальчик вышел на прогулку во двор у дома. Через некоторое время его не оказалось на месте.

На адрес выехала полиция. Оперативники уточнили приметы внешности ребенка и начали искать его. Они осмотрели дворы и спортплощадки недалеко от его дома. Через 25 минут мальчика нашли во дворе школы, где он играл. Ребенка передали родителям.

В полиции сообщили, что мальчик «неожиданно сменил место прогулки и забыл предупредить об этом родителей».

На место вызвали полицию, которая нашла ребенка.