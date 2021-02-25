В Рязани потерялся девятилетний ребенок
В полицию обратились родители ребенка, которые сообщили, что их 9-летний сын пропал около 19 часов вечером в среду, 24 февраля. Мальчик вышел на прогулку во двор у дома. Через некоторое время его не оказалось на месте.
В Рязани потерялся 9-летний мальчик. Об этом сообщила
В полицию обратились родители ребенка, которые сообщили, что их 9-летний сын пропал около 19 часов вечером в среду, 24 февраля.
Мальчик вышел на прогулку во двор у дома. Через некоторое время его не оказалось на месте.
На адрес выехала полиция. Оперативники уточнили приметы внешности ребенка и начали искать его. Они осмотрели дворы и спортплощадки недалеко от его дома. Через 25 минут мальчика нашли во дворе школы, где он играл. Ребенка передали родителям.
В полиции сообщили, что мальчик «неожиданно сменил место прогулки и забыл предупредить об этом родителей».
На место вызвали полицию, которая нашла ребенка.