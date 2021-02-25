В пятницу в Рязанской области потеплеет до +7 градусов
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 25 февраля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Местами гололед, туман, сильная гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градуса; днем +2, +7 градусов.