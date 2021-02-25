В Путятине легковушка врезалась в грузовик
Местный житель на своем автомобиле не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру, остановившуюся на пешеходном переходе. За рулем был водитель из Рязани.
В среду, 24 февраля, в селе Путятино легковой автомобиль Kia врезался в грузовой DAF XF. Об этом пишет ИД «
Местный житель на своем автомобиле не выбрал безопасную дистанцию и врезался в фуру, остановившуюся на пешеходном переходе. За рулем был водитель из Рязани.
Полиция сообщила, что водитель легковушки был пьян.
В ДТП никто не пострадал. Машины получили повреждения.