В мэрии назвали улицы, на которых ночью будут убирать снег

На участках, где пройдет уборка, разместят предупреждающие табло. Рязанцев попросили не парковать свои машины на этих улицах.

В ночь на пятницу, 26 февраля, в Рязани пройдет уборка снега. Список улиц, которые будут обрабатывать, опубликован на сайте мэрии.

Снег вывезут с улиц:

Есенина (участок от площади Театральной до развязки с Муромским шоссе), Затинной,

Вокзальной,

площади Ленина,

Касимовского шоссе.

На участках, где пройдет уборка, разместят предупреждающие табло.

Рязанцев попросили не парковать свои машины на этих улицах.