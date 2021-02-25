В мэрии назвали улицы, на которых ночью будут убирать снег
На участках, где пройдет уборка, разместят предупреждающие табло. Рязанцев попросили не парковать свои машины на этих улицах.
В ночь на пятницу, 26 февраля, в Рязани пройдет уборка снега. Список улиц, которые будут обрабатывать, опубликован на
Снег вывезут с улиц:
- Есенина (участок от площади Театральной до развязки с Муромским шоссе), Затинной,
- Вокзальной,
- площади Ленина,
- Касимовского шоссе.
На участках, где пройдет уборка, разместят предупреждающие табло.
Рязанцев попросили не парковать свои машины на этих улицах.