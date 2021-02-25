В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у российских властей есть определенные трудности в борьбе с бедностью. Несмотря на это, вопрос преодоления бедности является «абсолютнейшим приоритетом» в работе правительства.

В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у российских властей есть определенные трудности в борьбе с бедностью. Несмотря на это, вопрос преодоления бедности является «абсолютнейшим приоритетом» в работе правительства. Песков обратил внимание, что «работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе».

«Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.