В Красноярске задержали торговцев новорожденными

В Красноярске задержали четырех человек, причастных к торговле новорожденными детьми. За организацию торговли людьми, находящихся в беспомощном состоянии, задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

В Красноярске задержали четырех человек, причастных к торговле новорожденными детьми. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

В 2019 году 33-летний мужчина нашел женщин, которые за деньги вынашивали и рожали детей для последующей продажи за границу.

Один из задержанных красноярцев работал в правоохранительных органах. Также задержали гражданку Республики Казахстан, которая получила от подозреваемых 13 тысяч долларов США за передачу рожденного ею ребенка.

Еще девятерых младенцев, которых предположительно готовили для продажи, поместили в дом малютки. Личности и местонахождение их матерей устанавливает следствие.

За организацию торговли людьми, находящихся в беспомощном состоянии, задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.