Студента-тиктокера отчислили после записи ролика на Мамаевом кургане

Полиция задержала 20-летнего студента, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры на Мамаевом кургане. Он объяснил свои действия тем, что хотел привлечь подписчиков.

Студента Кирилла Ежова отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России после записи танцев в TikTok возле скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как передает РИА Новости , полиция задержала 20-летнего студента, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры на Мамаевом кургане.

Он объяснил свои действия тем, что хотел привлечь подписчиков. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Студента отчислили с 4 курса института.