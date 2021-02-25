СМИ: В Петербурге трое мужчин изнасиловали девочку

В Санкт-Петербурге трое мужчин изнасиловали девочку-подростка. Отмечается, что девочка была фактически незнакома с мужчинами. Все они задержаны.

В Санкт-Петербурге трое мужчин изнасиловали девочку-подростка. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля в квартире, где проживала девочка. Там были обнаружены следы от обуви и пальцев, нижнее белье, бутылка с водой. После случившегося девочка обратилась в больницу, медики диагностировали у нее травму половых органов, а также ссадины.

Отмечается, что девочка была фактически незнакома с мужчинами. Все они задержаны. Известно, что им от 18 до 20 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.