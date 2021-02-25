Рязанский «закладчик» получил семь лет колонии

24-летний молодой человек решил продавать наркотики, которые сам употреблял. Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

Рязанский «закладчик» получил семь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

24-летний молодой человек решил продавать наркотики, которые сам употреблял. Он связался с преступной группой, от которой получал товар и инструкции для работы. В Московском районе Рязани мужчина устроил 12 тайников с «закладками», где его задержали полицейские.

Мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима.