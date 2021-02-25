Рязанским коммунальщикам пригрозили уголовной ответственностью за неубранный с крыш снег

Рязанцам напомнили о трагическом случае, когда от упавшей с крыши здания глыбы льда пострадал маленький ребенок. Горожан призвали проявлять бдительность и информировать детей о соблюдении правил безопасности.

В региональном следкоме напомнили об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы за травмирование людей из-за неубранных с крыш снега и сосулек.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений рекомендовали организовать работу по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи.

Также рязанцам напомнили о трагическом случае, когда от упавшей с крыши здания глыбы льда пострадал маленький ребенок. Горожан призвали проявлять бдительность и информировать детей о соблюдении правил безопасности.

«Следует обращать внимание на скопление снега, сосулек и наледи на крышах домов и козырьках подъездов, стараться не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков местности. Также необходимо соблюдать технику безопасности, поднимаясь на крышу для уборки снега», — говорится в сообщении.