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Рязанских водителей предупредили об опасности на дорогах
Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники. В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону: (4752) 710432.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили водителей о неблагоприятных условиях на дорогах. В пятницу, 26 февраля, ожидается снег и дождь, ветер порывами до 15 метров в секунду. Из-за тумана видимость ухудшится до 300-500 метров.

Дорожников перевели в режим повышенной готовности, для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами в Рязанской области готовы 30 единиц техники. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону: (4752) 710432.