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Рязанцы «застряли» на заснеженных дорогах
Пробки в Рязани по состоянию на 9:00 достигли 10 баллов. Заторы возникли в Канищеве, на Московском шоссе, улице Каширина, Солотчинском шоссе, на нескольких улицах в Горроще, Песочне, улице Есенина и других.

Утром в четверг, 25 февраля, в Рязани пошел сильный снег. Город накрыло туманом, на дорогах образовались сильные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Рязани по состоянию на 9:00 достигли 10 баллов. Заторы возникли в Канищеве, на Московском шоссе, улице Каширина, Солотчинском шоссе, на нескольких улицах в Горроще, Песочне, улице Есенина и других.

Рязанцы делятся фотографиями из пробок. Некоторые горожане не смогли даже выехать из дворов.