Рязанцев предупредили об атлантическом циклоне

Рязанцам рассказали, какая погода ожидается в последние дни февраля. Погоду в регионе определяет активный атлантический циклон.

Рязанцам рассказали, какая погода ожидается в последние дни февраля. Об этом сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погоду в регионе определяет активный атлантический циклон.

В пятницу, 26 февраля, ожидается облачная погода, небольшие осадки, порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Днем — 0…+5 градусов тепла.

В субботу, 27 февраля, сохранится пасмурная, влажная погода, с температурой воздуха −3…+2 градуса.

В воскресенье, 28 февраля, ожидается понижение температуры ночью от -11 до — 6 градусов, днем от -6 до -1 градуса. Ожидается обледенение дорог.

Среднесуточная температура воздуха в этот период будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов.