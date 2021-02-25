Рязанца задержали за незаконную торговлю алкоголем из дома
Жителя Пителина задержали за незаконную торговлю алкоголем из дома. 55-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за это нарушение, но продолжил продавать спиртное из дома.
Жителя Пителина задержали за незаконную торговлю алкоголем из дома. Об этом
55-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за это нарушение, но продолжил продавать спиртное из дома.
Возбуждено уголовное дело, рязанцу грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.