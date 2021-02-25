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Россиянам рассказали, каким будет лето
Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что на европейской части России температура ожидается около нормы, лето с вероятностью в 65% не будет холодным.

Ученые рассказали, каким будет предстоящее лето в России. Об этом пишет ТАСС.

Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что на европейской части России температура ожидается около нормы, лето с вероятностью в 65% не будет холодным.

Климатолог пояснил, что сейчас можно делать очень осторожные прогнозы, но прохладным лето вряд ли будет.

«Делаются попытки сезонного прогноза. Получается, что на европейской части России вроде бы вблизи нормы должна быть погода, как весной, так и летом. На Урале может быть теплее нормы и на Дальнем Востоке жарче, а в Центральной Сибири вблизи нормы», — сказал Семенов.