Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов. Об этом рассказала радиостанции Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов. К 8 Марта их стоимость может увеличиться на 35%, рассказала радиостанции Business FM директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

По ее словам, перед праздником цены традиционно повышаются на 20%, однако в этом году на рынке ожидается «невиданный ажиотаж».

«Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат», — сказала Чарышкина.