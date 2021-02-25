Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей

Михаил Мишустин заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом не позволяет начать работу техосмотра по новым правилам с 1 марта. Обязательную фотофиксацию техосмотра перенесут на 1 октября.

Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на осень. Об этом пишет ТАСС. Обязательную фотофиксацию техосмотра перенесут на 1 октября.

В четверг, 25 февраля, на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом не позволяет начать работу техосмотра по новым правилам с 1 марта.

По его словам, в любой работе на начальных этапах неизбежны различные риски, например «неравномерное распределение нагрузки очереди».

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей, — подчеркнул глава кабмина. — Считаю, мы не должны этого допустить».