\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 73.47 -0.28 26/02
ЦБ EUR 89.5 -0.17 26/02
Нал. USD 73.4 / 73.90 16:02
Нал. EUR 89.9 / 90.10 16:02
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
45 минут назад
188
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
2 часа назад
165
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
12 065
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
19 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей
Михаил Мишустин заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом не позволяет начать работу техосмотра по новым правилам с 1 марта. Обязательную фотофиксацию техосмотра перенесут на 1 октября.

Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на осень. Об этом пишет ТАСС. Обязательную фотофиксацию техосмотра перенесут на 1 октября.

В четверг, 25 февраля, на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом не позволяет начать работу техосмотра по новым правилам с 1 марта.

По его словам, в любой работе на начальных этапах неизбежны различные риски, например «неравномерное распределение нагрузки очереди».

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей, — подчеркнул глава кабмина. — Считаю, мы не должны этого допустить».